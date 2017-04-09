Л.Хемілтон вп'яте в кар'єрі став переможцем Гран-Прі Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Пілот "Мерседес" Льюїс Хемілтон відсвяткував перемогу на другому в сезоні Гран-Прі Формули-1, що проходив у Китаї, інформує УНН з посиланням на сайт Формули-1.
Британець стартував на першому місці завдяки тріумфально проведеній кваліфікації і на фініші зберіг лідерство, обігнавши на 6,250 секунди Себастьяна Феттеля з "Феррарі".
Наступна група гонщиків завершила перегони з більш солідним відставанням – у проміжку з 45 до 48 секунд позаду Л.Хемілтона доїхали: два пілоти "Ред Буллу" Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо, а також фіни Кімі Райкконен та Валттері Боттас.
До залікової десятки також увійшов Карлос Сайнс з "Торо Россо" – 7 місце, Кевін Магнуссен з "Хааса" – 8-й та двоє представників "Форс Індії" – Серхіо Перес та Естебан Окон.
"Це було неймовірно. Я вдячний кожному нашому співробітнику. Сьогодні було важко, так як всі стартували на проміжних шинах, але вони абсолютно не підходили - траса, за винятком пари поворотів, була вже майже суха. Ми з Феттелем їхали приблизно однаково. Якби не автомобіль безпеки, то суперництво було б більш щільним", - прокоментував перемогу пілот "Мерседесу".
Зауважимо, що Л.Хемілтон найчастіше вигравав Гран-Прі Китаю в історії змагань – 5 тріумфів.
Примітно, що в особистому заліку Л.Хемілтон зрівнявся із С.Феттелем – у обох по 43 пункти. Далі йде М.Ферстаппен – 25, В.Боттас – 23 і К.Райкконен – 22.
Додамо також, у Кубку конструкторів "Мерседес" з 66 балами на 1 пункт випереджає "Феррарі".
Як повідомляв УНН, тріумфатором першого Гран-Прі сезону (Австралії) став С.Феттель.