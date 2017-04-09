Л.Хэмилтон пятый раз в карьере стал победителем Гран-при Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон отпраздновал победу на втором в сезоне Гран-При Формулы-1, который проходил в Китае, передает УНН со ссылкой на сайт Формулы-1.
Британец стартовал на первом месте благодаря триумфально проведенной квалификации и на финише сохранил лидерство, обогнав на 6,250 секунды Себастьяна Феттеля из "Феррари".
Следующая группа гонщиков завершила гонку с более солидным отставанием - в промежутке с 45 до 48 секунд позади Л.Хэмилтон доехали: два пилота "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, а также финны Кими Райкконен и Валттери Боттас.
В зачетную десятку также вошел Карлос Сайнс с "Торо Россо" - 7 место, Магнуссен с "Хааса" - 8-й и два представителя "Форс Индии" - Серхио Перес и Эстебан Окон.
"Это было невероятно. Я благодарен каждому нашему сотруднику. Сегодня было трудно, так как все стартовали на промежуточных шинах, но они совершенно не подходили - трасса, за исключением пары поворотов, была уже почти сухая. Мы с Феттелем ехали примерно одинаково. Если бы не автомобиль безопасности, то соперничество было бы более плотным", - прокомментировал победу пилот "Мерседеса".
Заметим, что Л.Хэмилтон чаще выигрывал Гран-При Китая в истории соревнований - 5 триумфов.
Примечательно, что в личном зачете Л.Хэмилтон сравнялся с С.Феттель - в обоих по 43 пунктов. Далее идет М.Ферстаппен - 25 В.Боттас - 23 и К.Райкконен - 22.
Добавим также, в Кубке конструкторов "Мерседес" с 66 баллами на 1 пункт опережает "Феррари".
Как сообщал УНН, триумфатором первого Гран-При сезона (Австралии) стал С.Феттель .