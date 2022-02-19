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Кулеба запросив Трійку ОБСЄ негайно відвідати Україну

Кулеба запросив Трійку ОБСЄ негайно відвідати Україну

Київ • УНН

 • 9812 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що запросив чинного голову ОБСЄ Збігнева Рау, його попередницю міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде та наступного голову організації міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі – так звану Трійку ОБСЄ – негайно відвідати Україну, передає УНН.

Цитата

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня", - написав Кулеба у Twitter.

Раніше

Станом на 20 годину на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загострення на Донбасі: у місії ОБСЄ закликали надати безперешкодний доступ до обстріляних районів

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