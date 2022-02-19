Загострення на Донбасі: у місії ОБСЄ закликали надати безперешкодний доступ до обстріляних районів

Цитата

“Усвідомлюючи свою роль як неупередженого спостерігача міжнародної спільноти на місцях, СММ рішуче налаштована сприяти сторонам у забезпеченні виконання їхніх зобов’язань із дотримання режиму припинення вогню та інших заходів, передбачених Мінськими домовленостями. СММ наразі уточнює заяви та повідомлення сторін, і для цього Місії має бути забезпечений безперешкодний доступ до відповідних районів. СММ продовжує оприлюднювати у своїх звітах усі підтверджені та встановлені факти”, - йдеться у заяві.

Деталі

Там наголосили, що за останні дні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) констатувала різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до набрання чинності домовленості про заходи з його посилення в липні 2020 року.

На тлі підвищеної напруженості Місія знову звернулася до сторін із закликом неухильно дотримуватися усіх узятих на себе зобов’язань, а також вжити усіх необхідних кроків для забезпечення зниження рівня напруженості та негайної деескалації в інтересах невинних мирних жителів, які продовжують страждати від цього конфлікту з обох боків лінії зіткнення.

Додамо

У попередньому звіті ОБСЄ зазначила, що зафіксувала у Донецькій області 189 порушень режиму припинення вогню та 402 порушення на Луганщині.

Контекст

18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.

За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".

Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.

Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.

Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.