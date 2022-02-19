Загострення на Донбасі: у місії ОБСЄ закликали надати безперешкодний доступ до обстріляних районів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. СММ ОБСЄ закликала сторони, що причетні до конфлікту на Донбасі забезпечити безперешкодний доступ до районів Донецької області, які зазнали обстрілів. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті відомства, пише УНН.
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“Усвідомлюючи свою роль як неупередженого спостерігача міжнародної спільноти на місцях, СММ рішуче налаштована сприяти сторонам у забезпеченні виконання їхніх зобов’язань із дотримання режиму припинення вогню та інших заходів, передбачених Мінськими домовленостями. СММ наразі уточнює заяви та повідомлення сторін, і для цього Місії має бути забезпечений безперешкодний доступ до відповідних районів. СММ продовжує оприлюднювати у своїх звітах усі підтверджені та встановлені факти”, - йдеться у заяві.
Деталі
Там наголосили, що за останні дні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) констатувала різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до набрання чинності домовленості про заходи з його посилення в липні 2020 року.
На тлі підвищеної напруженості Місія знову звернулася до сторін із закликом неухильно дотримуватися усіх узятих на себе зобов’язань, а також вжити усіх необхідних кроків для забезпечення зниження рівня напруженості та негайної деескалації в інтересах невинних мирних жителів, які продовжують страждати від цього конфлікту з обох боків лінії зіткнення.
Додамо
У попередньому звіті ОБСЄ зазначила, що зафіксувала у Донецькій області 189 порушень режиму припинення вогню та 402 порушення на Луганщині.
Контекст
18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".
Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.