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Обострение на Донбассе: в миссии ОБСЕ призвали предоставить беспрепятственный доступ к обстрелянным районам

Обострение на Донбассе: в миссии ОБСЕ призвали предоставить беспрепятственный доступ к обстрелянным районам

Киев • УНН

 • 19269 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. СММ ОБСЕ призвала стороны, причастные к конфликту на Донбассе обеспечить беспрепятственный доступ к районам Донецкой области, которые подверглись обстрелу. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства, пишет УНН.

Цитата

“Осознавая свою роль как беспристрастного наблюдателя международного сообщества на местах, СММ решительно настроена содействовать сторонам в обеспечении выполнения их обязательств по соблюдению режима прекращения огня и других мер, предусмотренных Минскими договоренностями. СММ сейчас уточняет заявления и сообщения сторон, и для этого миссии должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в соответствующие районы. СММ продолжает обнародовать в своих отчетах все подтвержденные и установленные факты”, - говорится в заявлении.

Детали

Там отметили, что за последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) констатировала резкий рост интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года.

На фоне повышенной напряженности миссия вновь обратилась к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и немедленной деэскалации в интересах невинных мирных жителей, которые продолжают страдать от этого конфликта с обеих сторон линии соприкосновения.

Добавим

В предварительном отчете ОБСЕ отметила, что зафиксировала в Донецкой области 189 нарушений режима прекращения огня и 402 нарушения в Луганской области.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.

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