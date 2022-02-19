Обострение на Донбассе: в миссии ОБСЕ призвали предоставить беспрепятственный доступ к обстрелянным районам

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“Осознавая свою роль как беспристрастного наблюдателя международного сообщества на местах, СММ решительно настроена содействовать сторонам в обеспечении выполнения их обязательств по соблюдению режима прекращения огня и других мер, предусмотренных Минскими договоренностями. СММ сейчас уточняет заявления и сообщения сторон, и для этого миссии должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в соответствующие районы. СММ продолжает обнародовать в своих отчетах все подтвержденные и установленные факты”, - говорится в заявлении.

Детали

Там отметили, что за последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) констатировала резкий рост интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года.

На фоне повышенной напряженности миссия вновь обратилась к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и немедленной деэскалации в интересах невинных мирных жителей, которые продолжают страдать от этого конфликта с обеих сторон линии соприкосновения.

Добавим

В предварительном отчете ОБСЕ отметила, что зафиксировала в Донецкой области 189 нарушений режима прекращения огня и 402 нарушения в Луганской области.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.