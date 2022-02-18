Звіт: місія ОБСЄ повідомила про 591 порушення режиму припинення вогню на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. СММ ОБСЄ зафіксувала у Донецькій області 189 порушень режиму припинення вогню та 402 порушення на Луганщині. Про це зазначається у щоденному звіті № 37/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 17 лютого, інформує УНН.
Цитата
“У Донецькій області СММ зареєструвала 189 порушень режиму припинення вогню, зокрема 128 вибухів (13 вибухів від вихідного вогню та 115 вибухів невизначеного походження)”, — йдеться у звіті.
Деталі
Як повідомляється, більшість порушень зафіксовано в районах на північ, схід і північний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), на південь від н. п. Старомихайлівка (непідконтрольний урядові, 15 км на захід від Донецька), а також на південний схід і південний захід від н. п. Гладосове (підконтрольний урядові, 51 км на північний схід від Донецька).
За попередній звітний період у цій області було зареєстровано 24 порушення режиму припинення вогню.
“У Луганській області Місія зареєструвала 402 порушення режиму припинення вогню, зокрема 188 вибухів невизначеного походження”, — йдеться у звіті.
Більшість порушень зафіксовано в межах і поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).
Також СММ зафіксувала 5 вибухів від артилерійського вогню на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), які, за оцінкою, сталися в рамках навчань із бойовою стрільбою поза зоною безпеки.
Нагадаємо
Бойовики планують евакуацію в окупованому Донецьку. У ЗСУ запевняють - жодних наступальних операцій не планують.