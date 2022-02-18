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Отчет: миссия ОБСЕ сообщила о 591 нарушении режима прекращения огня на востоке Украины

Отчет: миссия ОБСЕ сообщила о 591 нарушении режима прекращения огня на востоке Украины

Киев • УНН

 • 27832 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 189 нарушений режима прекращения огня и 402 нарушения в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном отчете № 37/2022, опубликованным Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 17 февраля, информирует УНН.

Цитата

“В Донецкой области СММ зарегистрировала 189 нарушений режима прекращения огня, в том числе 128 взрывов (13 взрывов от исходного огня и 115 взрывов неопределенного происхождения)”, — говорится в отчете.

Детали

Как сообщается, большинство нарушений зафиксировано в районах на север, восток и северо-запад от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), на юг от н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), а также на юго-восток и юго-запад от н. п. Гладосово (подконтрольный правительству, 51 км северо-восточнее Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зарегистрировано 24 нарушения режима прекращения огня.

“В Луганской области миссия зарегистрировала 402 нарушения режима прекращения огня, в том числе 188 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Также СММ зафиксировала 5 взрывов от артиллерийского огня на полигоне близ н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска), которые, по оценке, произошли в рамках учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности.

Напомним

Боевики планируют эвакуацию в оккупированном Донецке. В ВСУ уверяют - никаких наступательных операций не планируют.

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