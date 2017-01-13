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“Кременчук” завоював шосту підряд перемогу в УХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. ХК “Кременчук” скоротив відрив від “Донбасу” до шести очок завдяки виїзній перемозі над “Кривбасом” у поєдинку 22 туру УХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Перший період пройшов в рівній боротьбі і завершився без голів, але продовження матчу вийшло більш результативним.

У дебюті другого відрізку рахунок відкрив Владислав Гаврик, а за півтори хвилини до перерви “Кривбас” відповів голом Руслана Максименка. І все ж одиниці на табло горіли зовсім недовго, адже за час, що залишився до закінчення періоду Віталій Кирющенков зумів вивести “Кременчук” вперед.

В.Кирющенков збільшив розрив у рахунку вже на старті заключної 20-хвилинки, але Олексій Ворона швидко скоротив відставання до мінімуму — 2:3. Незважаючи на всі старання, на більше господарів не вистачило, а от підопічні Дмитра Підгурського розвинули свою перевагу — шайби закинули Андрій Башко і Юрій Петранговський.

Таким чином, перемога над “Кривбасом” дозволила “Кременчуку” наблизитися до “Донбасу” в турнірній таблиці. Тепер розрив між першою і другою командами УХЛ становить всього шість пунктів, а їхня найближча очна дуель відбудеться 18 січня в Дружківці.

Нагадаємо, що “Кривбас” залишився третім із 45 очками.

Українські Національні Новини

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