«Кременчуг» завоевал шестую подряд победу в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. ХК "Кременчуг" сократил отрыв от "Донбасса" до шести очков благодаря выездной победе над "Кривбассом" в поединке 22 тура УХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Первый период прошел в равной борьбе и завершился без голов, но продолжение матча получилось более результативным.
В дебюте второго отрезка счет открыл Владислав Гаврик, а за полторы минуты до перерыва "Кривбасс" ответил голом Руслана Максименко. И все же единицы на табло горели совсем недолго, ведь за время, оставшееся до окончания периода Виталий Кирющенков сумел вывести "Кременчуг" вперед.
В.Кирющенков увеличил разрыв в счете уже на старте заключительной 20-минутки, но Алексей Ворона быстро сократил отставание до минимума - 2: 3. Несмотря на все старания, на большее хозяев не хватило, а вот подопечные Дмитрия Пидгурского развили свое преимущество - шайбы забросили Андрей Башко и Юрий Петранговский.
Таким образом, победа над "Кривбассом" позволила "Кременчугу" приблизиться к "Донбассу" в турнирной таблице. Теперь разрыв между первой и второй командами УХЛ составляет всего шесть пунктов, а их ближайшая очная дуэль состоится 18 января в Дружковке.
Напомним, что "Кривбасс" остался третьим с 45 очками.