Кравчук назвав Україну “плугом”, що має “перти” кожен

Так, коментуючи юрсилу рішення РНБО щодо торгових обмежень — блокади ОРДЛО та подальшого його погодження, Кравчук відмітив, що кожен має тягти свого плуга.

“Для того, щоб рішення РНБО набуло юрсили, воно затверджується указом президента. Коли буде інша форма організації влади, тоді зможемо говорити. Кожен має перти свого плуга: ви свого, я свого, президент свого. І всі ми будемо перти одного плуга — називається він „Україна“”, — вважає перший президент.

Як раніше повідомляв УНН, Кравчук вважає, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади.