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19 березня, 18:42 • 46007 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100109 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101202 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116869 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123381 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 155840 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123909 перегляди

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Кравчук назвав Україну “плугом”, що має “перти” кожен

Кравчук назвав Україну “плугом”, що має “перти” кожен

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Перший президент України Леонід Кравчук назвав Україну плугом, що має “перти” президент, він сам та всі інші. Про це Кравчук заявив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

Так, коментуючи юрсилу рішення РНБО щодо торгових обмежень — блокади ОРДЛО та подальшого його погодження, Кравчук відмітив, що кожен має тягти свого плуга.

“Для того, щоб рішення РНБО набуло юрсили, воно затверджується указом президента. Коли буде інша форма організації влади, тоді зможемо говорити. Кожен має перти свого плуга: ви свого, я свого, президент свого. І всі ми будемо перти одного плуга — називається він „Україна“”, — вважає перший президент.

Як раніше повідомляв УНН, Кравчук вважає, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади.

Українські Національні Новини

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