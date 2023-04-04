Кожна шоста людина у світі страждає на безпліддя - ВООЗ

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"З доповіді випливає важливий висновок: безпліддя нікого не дискримінує і торкається всіх категорій населення... Величезна кількість людей, які страждають на безпліддя, говорить про необхідність розширити доступ до лікування безпліддя та вжити заходів для того, щоб у сфері наукових досліджень та політики охорони здоров'я ця тема більше не відсувалася на другий план, що дозволить забезпечити доступ до безпечних, ефективних та недорогих видах допомоги при безплідді, які допоможуть стати батькам усім, хто цього прагне", - заявив Генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Адханом Гебреєсус.

Деталі

У доповіді представлені дані про поширеність безпліддя у світі та окремих регіонах, розраховані на основі аналізу всіх досліджень з цієї теми, опублікованих за період з 1990 по 2021 роки з урахуванням відмінностей у методах оцінки. Фахівці зазначили, що суттєві відмінності у показниках поширеності безпліддя між різними регіонами світу відсутні, що означає, що ця хвороба є серйозною проблемою охорони здоров'я для всіх країн.

Як зауважує ВООЗ, попри великий масштаб проблеми методи профілактики, діагностики та лікування безплідності, зокрема допоміжні репродуктивні технології, залишаються недофінансованими та недоступними для багатьох людей через їх високу вартість та обмежену пропозицію таких послуг.

Нині у більшості країн на лікування безпліддя громадяни витрачають власні кошти, що "нерідко супроводжується катастрофічними витратами", ідеться в доповіді. Порівняно з жителями багатших країн, жителі найбідніших країн витрачають на лікування безпліддя більшу частку свого доходу. Це або не дозволяє людям отримати доступ до лікування безпліддя, або "вкидає їх у злидні" в результаті звернення за медичною допомогою, наголосили фахівці.

"Мільйони людей несуть катастрофічні медичні витрати внаслідок звернення за медичною допомогою у зв'язку з безпліддям, що робить це питання одним із серйозних факторів нерівності, і надто часто ці люди опиняються у "пастці бідності". Більш ефективна політика та державне фінансування можуть значно розширити доступ до лікування та захистити фінансово неблагополучні сім'ї від бідності, пов'язаної зі зверненням за допомогою", - пояснила директор Департаменту ВООЗ з питань охорони сексуального та репродуктивного здоров'я та наукових досліджень д-р Паскаль Аллоте.

Окрім цього, повідомляється, що є систематична нестача даних у багатьох країнах і деяких регіонах, попри "переконливі свідчення високої поширеності безпліддя у світі". Фахівці ВООЗ закликали підвищити доступність національних статистичних даних у розподілі за віком та причин, що дозволило б більш точно розрахувати показники поширеності безпліддя, а також виявити тих, хто потребує лікування, та виробити стратегії щодо зниження ризику розвитку хвороби.

Довідково

Безпліддя – це захворювання чоловічої чи жіночої репродуктивної системи, яке визначається як відсутність вагітності протягом року і більше, попри наявність регулярного статевого життя без запобігання вагітності. Воно може стати причиною значного стресу, стигматизації та фінансових труднощів та негативно впливати на психічний та психосоціальне благополуччя.

Нагадаємо

У березні 2023 року ВООЗ відзначило суттєве зниження смертності від COVID-19 і прогнозує у поточному році закінчення пандемії, яка забрала за три роки майже 7 мільйонів життів.

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