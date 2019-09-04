Косюк, Іванчик, Колесніков: найбільші платники податків України в АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Державна фіскальна служба України оприлюднила топ-20 найбільших платників податків у галузі сільського, лісового та рибного господарства, передає УНН із посиланням на офіційне друковане видання ДФС “Вісник”.
Найбільш сумлінними платниками аграрного сектору стали:
— ПрАТ “АПК-ІНВЕСТ” (сума — не вказана). Основним акціонером компанії є Борис Колесніков.
— ТОВ “МОНСАНТО НАСІННЯ” (136,1 млн грн). Власник — “БАЙЄР”
— ТОВ “Агрофірма “ім. Довженка” (132,6 млн грн). Власник основної істотної участі — Віктор Іванчик.
— ПрАТ “Зернопродукт МХП” (123,5 млн грн). Власник — Юрій Косюк
— ТОВ “Вінницька птахофабрика” (119,8 млн грн). Власник — Юрій Косюк.
До рейтингу потрапили компанії, які сплатили найбільше податків у І півріччі 2019 року.
Загалом, за 6 місяців цього року 20 компаній сплатили понад 1,8 млрд грн. податків у АПК.
Нагадаємо, Косюк очолив рейтинг найвпливовіших людей в АПК.
Раніше УНН повідомляв, що власник “МХП” Косюк сприяв збільшенню безмитних квот на ввіз української курятини в Європу.