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Косюк, Іванчик, Колесніков: найбільші платники податків України в АПК

Косюк, Іванчик, Колесніков: найбільші платники податків України в АПК

Київ • УНН

 • 9067 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Державна фіскальна служба України оприлюднила топ-20 найбільших платників податків у галузі сільського, лісового та рибного господарства, передає УНН із посиланням на офіційне друковане видання ДФС “Вісник”.

Найбільш сумлінними платниками аграрного сектору стали:

— ПрАТ “АПК-ІНВЕСТ” (сума — не вказана). Основним акціонером компанії є Борис Колесніков.

— ТОВ “МОНСАНТО НАСІННЯ” (136,1 млн грн). Власник — “БАЙЄР”

— ТОВ “Агрофірма “ім. Довженка” (132,6 млн грн). Власник основної істотної участі — Віктор Іванчик.

— ПрАТ “Зернопродукт МХП” (123,5 млн грн). Власник — Юрій Косюк

— ТОВ “Вінницька птахофабрика” (119,8 млн грн). Власник — Юрій Косюк.

До рейтингу потрапили компанії, які сплатили найбільше податків у І півріччі 2019 року.

Загалом, за 6 місяців цього року 20 компаній сплатили понад 1,8 млрд грн. податків у АПК.

Нагадаємо, Косюк очолив рейтинг найвпливовіших людей в АПК.

Раніше УНН повідомляв, що власник “МХП” Косюк сприяв збільшенню безмитних квот на ввіз української курятини в Європу.

Українські Національні Новини

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