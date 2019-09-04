Косюк, Иванчик, Колесников: самые большие налогоплательщики Украины в АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Государственная фискальная служба Украины обнародовала топ-20 крупнейших налогоплательщиков в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, передает УНН со ссылкой на официальное печатное издание ГФС “Вестник”.
Наиболее добросовестными плательщиками аграрного сектора стали:
— ЗАО “АПК-ИНВЕСТ” (сумма — не указана). Основным акционером компании является Борис Колесников.
— ООО “МОНСАНТО СЕМЕНА” (136,1 млн грн). Владелец — “Байер”
— ООО “Агрофирма “им. Довженко” (132,6 млн грн). Владелец основной существенной доли — Виктор Иванчик.
— ЗАО “Зернопродукт МХП” (123,5 млн грн). Владелец — Юрий Косюк
— ООО “Винницкая птицефабрика” (119,8 млн грн). Владелец — Юрий Косюк.
В рейтинг попали компании, которые оплатили больше налогов в I полугодии 2019 года.
В общем, за 6 месяцев этого года 20 компаний заплатили более 1,8 млрд грн. налогов в АПК.
Напомним, Косюк возглавил рейтинг самых влиятельных людей в АПК.
Ранее сообщал УНН, что владелец “МХП” Косюк способствовал увеличению беспошлинных квот на ввоз украинской курятины в Европу.