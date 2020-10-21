Коронавірус на Буковині: зафіксовано новий антирекорд добового приросту хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували 248 нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу, що є антирекордом за весь період пандемії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 248 випадків хвороби, 18 562 загалом. 93 особи — одужали за останню добу, 9 688 з початку епідемії, померли - 419. Чернівецький обласний центр дослідив 1316 зразків за добу.
"Хворих на коронавірус буковинців щодня стає все більше. Впродовж останнього тижня обласний лабораторних центр фіксує понад 200 нових випадів щодоби. Сьогодні маємо черговий антирекорд в області – 248 нововиявлених фактів інфікування COVID-19.
Будь ласка, пам’ятайте прості, але важливі правила, які можуть врятувати життя", - написав голова ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 315 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 927 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.