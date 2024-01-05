Королівська сім'я ОАЕ створює новий холдинг з активами на $27 млрд
Київ • УНН
IHC Абу-Дабі на чолі з членом королівської сім'ї шейхом Тахнуном створює нову холдингову компанію 2PointZero з різноманітними активами вартістю 27 мільярдів доларів.
Найбільша зареєстрована на біржі Абу-Дабі компанія на чолі з членом королівської сім'ї емірату створює нову холдингову компанію з активами вартістю 27 млрд доларів США в різних секторах - від фінансових послуг до гірничодобувної промисловості. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що компанію під назвою 2PointZero передадуть до складу Abu Dhabi International Holding Co (IHC), чий обіг оцінюють у 239 млрд дол. Її активи включатимуть частини імперії шейха Тахнуна бен Заїда Аль Нагаяна.
При цьому Lunate, найновіший фонд Абу-Дабі, буде частиною 2PointZero. Компанія International Resources Holding, яка у грудні 2023 року інвестувала понад 1 млрд дол у мідний рудник Мопані в Замбії, також увійде в нову холдингову фірму.
Також до неї включать приватну інвесткомпанію Chimera, єгипетську Beltone Financial, криптомайнера Citadel Technologies і Sagasse Investments, орієнтовану на Близький Схід.
Шейх Тахнун бен Заїд Аль Нагаян обіймає посаду радника з національної безпеки ОАЕ і є братом президента країни.
За словами Bloomberg, де-факто він "є бізнес-главою сім'ї Аль Нагаянів". За даними агентства, за минулі роки він став одним із найвпливовіших бізнесменів у світі та тепер очолює два фонди добробуту, приватну інвестфірму з обігом у 300 млрд дол, а також найбільшого кредитора країни.
IHC є ключовою частиною цієї імперії. 3 січня її акції зросли на 3,2%, що стало максимальним показником за п'ять місяців. У підсумку ринкова вартість компанії зросла приблизно на 7,5 млрд дол, додає Bloomberg.
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