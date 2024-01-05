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Королівська сім'я ОАЕ створює новий холдинг з активами на $27 млрд

Київ • УНН

 • 29135 перегляди

IHC Абу-Дабі на чолі з членом королівської сім'ї шейхом Тахнуном створює нову холдингову компанію 2PointZero з різноманітними активами вартістю 27 мільярдів доларів.

Найбільша зареєстрована на біржі Абу-Дабі компанія на чолі з членом королівської сім'ї емірату створює нову холдингову компанію з активами вартістю 27 млрд доларів США в різних секторах - від фінансових послуг до гірничодобувної промисловості. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що компанію під назвою 2PointZero передадуть до складу Abu Dhabi International Holding Co (IHC), чий обіг оцінюють у 239 млрд дол. Її активи включатимуть частини імперії шейха Тахнуна бен Заїда Аль Нагаяна.

При цьому Lunate, найновіший фонд Абу-Дабі, буде частиною 2PointZero. Компанія International Resources Holding, яка у грудні 2023 року інвестувала понад 1 млрд дол у мідний рудник Мопані в Замбії, також увійде в нову холдингову фірму.

Також до неї включать приватну інвесткомпанію Chimera, єгипетську Beltone Financial, криптомайнера Citadel Technologies і Sagasse Investments, орієнтовану на Близький Схід.

Шейх Тахнун бен Заїд Аль Нагаян обіймає посаду радника з національної безпеки ОАЕ і є братом президента країни.

За словами Bloomberg, де-факто він "є бізнес-главою сім'ї Аль Нагаянів". За даними агентства, за минулі роки він став одним із найвпливовіших бізнесменів у світі та тепер очолює два фонди добробуту, приватну інвестфірму з обігом у 300 млрд дол, а також найбільшого кредитора країни.

IHC є ключовою частиною цієї імперії. 3 січня її акції зросли на 3,2%, що стало максимальним показником за п'ять місяців. У підсумку ринкова вартість компанії зросла приблизно на 7,5 млрд дол, додає Bloomberg.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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