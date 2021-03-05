"Кораблі літають": в Англії сфотографували судно, що ніби висить у небі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Англії біля узбережжя чоловік сфотографував корабель, що ніби летить над водою. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Чоловік на ім’я Девід Морріс, прогулюючись узбережжям Англії, поблизу міста Фалмут, зробив фото досить дивного явища. На світлині зображено корабель, який висить над водою. Але як таке можливо?
Девід Брейн, метеоролог BBC, пояснив, що це оптична ілюзія, звична для Арктики, та все ж взимку у Великобританії досить рідко трапляється.
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“Чудові міражі трапляються через погодні умови, відомі як інверсія температури, коли холодне повітря тримається близько до моря, а тепле повітря — над ним. Оскільки холодне повітря щільніше за тепле, воно заломлює світло, тож в очах того, хто стоїть на березі, відстань, на якій насправді розміщений об’єкт, виглядає інакше”, — розповів метеоролог.
Чоловік також зазначив, що такі міражі здатні створювати різні види зображень для людського ока. В даному випадку, здається, що корабель “плаває високо над своїм фактичним положенням”, проте в деяких випадках можна помітити об’єкт навіть за горизонтом.
Доповнення
Нагадаємо, суд в США призначив екіпажу корабля, який захопила Північна Корея, відшкодування у розмірі 2,3 мільярда доларів.