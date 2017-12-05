Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося в Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facеbook, передає УНН.
"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що у Мінську 5 грудня обговорюватимуть заключні деталі стосовно звільнення українських заручників.
Як повідомляв УНН, на попередньому засіданні 29 листопада Тристороння контактна група щодо Донбасу домовилась провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.