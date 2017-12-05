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Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання в Мінську

Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання в Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося в Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facеbook, передає УНН.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що у Мінську 5 грудня обговорюватимуть заключні деталі стосовно звільнення українських заручників.

Як повідомляв УНН, на попередньому засіданні 29 листопада Тристороння контактна група щодо Донбасу домовилась провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.

Українські Національні Новини

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