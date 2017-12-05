Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в Минске 5 декабря будут обсуждать заключительные детали относительно освобождения украинских заложников.

Как сообщал УНН, на предыдущем заседании 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбасса договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.