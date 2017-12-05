Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в Минске 5 декабря будут обсуждать заключительные детали относительно освобождения украинских заложников.
Как сообщал УНН, на предыдущем заседании 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбасса договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.