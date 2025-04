Компанія Blue Origin провела випробування суборбітального корабля

Корабель New Shepard з полігону в Техасі піднявся на розрахункову висоту в 100 км. Після цього капсула для екіпажа відокремилася від носія та спустилася на землю на парашутах, приземлившись через 10 хвилин 13 секунд польоту, а ракета трохи раніше плавно зробила керовану двигунами вертикальну посадку. Як наголошується на сайті, ракета-носій і капсула для екіпажа ракети успішно повернулися на землю. “Дотик Землі є, який чудовий день <...> Вітаємо нашу команду і наше постійне навантаження на борту”, ​​- йдеться в повідомленні компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX вивела на орбіту телескоп NASA для пошуку екзопланет

Користувачі в Twitter опублікували у себе на сторінках кадри з випробувань, на яких видно, як капсула і ракета приземляються.

На борту корабля знаходилося експериментальне обладнання, в тому числі розроблений NASA монітор SFEM-2, призначений для вимірювання вмісту вуглекислого газу, зміни тиску, швидкості і акустики всередині капсули під час польоту. Blue Origin також випробувала демонстраційну технологію, яка надає доступ в інтернет для користувачів, що знаходяться в космічному просторі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракета Ariane-5 стартувала з космодрому у Французькій Гвіані

Blue Origin розробила New Shepard для суборбітальних космічних польотів балістичною траєкторією зі швидкістю, яка менше першої космічної, тобто недостатня для виведення на орбіту штучного супутника Землі. Компанія провела з листопада 2015 по жовтень 2016 року п’ять випробувань цього корабля з ракетою-носієм першого покоління. Корабель з екіпажем з трьох осіб, як очікується, зможе брати на борт кілька пасажирів або корисний вантаж. Це восьме за рахунком випробування New Shepard, попереднє відбулося в грудні 2017 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск показав відеоролик про запуск ракети Falcon Heavy

Blue Origin — одна з декількох приватних фірм, які мають намір здійснювати регулярні туристичні польоти в космос. Спільно з консорціумом United Launch Alliance, створеним корпораціями Boeing і Lockheed Martin, вона також розробляє новий двигун, який повинен прийти на зміну російському РД-180, який встановлюється в даний час на перший ступінь ракети Atlas V.

Beautiful capsule touchdown! #BlueOrigin #NewShepard #Mission8 pic.twitter.com/iYZK86NGFN

— Geoff Ryken (@geoffryken) 29 апреля 2018 г.

Liftoff of @blueorigin #NewShepard #Mission8 https://t.co/Msb3XUgXcG pic.twitter.com/ffVajEvgkt

— Massimo (@Rainmaker1973) 29 апреля 2018 г.

We're live from West Texas. Livestream now on https://t.co/XNq9WB3aZ2 pic.twitter.com/lFnJyYTKgj

— Blue Origin (@blueorigin) 29 апреля 2018 г.