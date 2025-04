Компания Blue Origin провела испытания суборбитального корабля

Корабль New Shepard с полигона в Техасе поднялся на расчетную высоту в 100 км. После этого капсула для экипажа отделилась от носителя и спустилась на землю на парашютах, приземлившись через 10 минут 13 секунд полета, а ракета чуть раньше плавно сделала управляемую двигателями вертикальную посадку. Как отмечается на сайте, ракета-носитель и капсула для экипажа ракеты успешно вернулись на землю. “Касание Земли есть, какой замечательный день <...> Поздравляем нашу команду и нашe постояннe. нагрузкe на борту”, — говорится в сообщении компании.

На борту корабля находилось экспериментальное оборудование, в том числе разработанный NASA монитор SFEM-2, предназначенный для измерения содержания углекислого газа, изменения давления, скорости и акустики внутри капсулы во время полета. Blue Origin также опробовала демонстрационную технологию, предоставляющую доступ в интернет для пользователей, находящихся в космическом пространстве.

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных космических полетов баллистической траектории со скоростью, которая меньше первой космической, то есть недостаточна для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Компания провела с ноября 2015 по октябрь 2016 года пять испытаний этого корабля с ракетой-носителем первого поколения. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз. Это восьмое по счету испытание New Shepard, предыдущее состоялось в декабре 2017 года.

Blue Origin — одна из нескольких частных фирм, которые намерены осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180, который устанавливается в настоящее время на первую ступень ракеты Atlas V.

