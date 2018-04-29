Компания Blue Origin провела испытания суборбитального корабля

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 12499 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 42068 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 87897 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 66411 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 112067 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 178311 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272066 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201865 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268572 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 287024 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 95026 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 87821 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 83688 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 64332 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 63450 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 31575 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 64933 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 358048 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 323245 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 407875 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 3386 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18677 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25263 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61384 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268572 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Компания Blue Origin провела испытания суборбитального корабля

Киев • УНН

 • 17655 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Американская компания Blue Origin провела восьмое испытание своей новой версии системы New Shepard для суборбитальных полетов. Трансляцию запуска с пусковой площадки в штате Техас вела Blue Origin, информирует УНН.

Компания Blue Origin провела испытания суборбитального корабля

Корабль New Shepard с полигона в Техасе поднялся на расчетную высоту в 100 км. После этого капсула для экипажа отделилась от носителя и спустилась на землю на парашютах, приземлившись через 10 минут 13 секунд полета, а ракета чуть раньше плавно сделала управляемую двигателями вертикальную посадку. Как отмечается на сайте, ракета-носитель и капсула для экипажа ракеты успешно вернулись на землю. “Касание Земли есть, какой замечательный день <...> Поздравляем нашу команду и нашe постояннe. нагрузкe на борту”, — говорится в сообщении компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX вывела на орбиту телескоп NASA для поиска экзопланет

Пользователи в Twitter опубликовали у себя на страницах кадры испытаний, на которых видно, как капсула и ракета приземляются.

На борту корабля находилось экспериментальное оборудование, в том числе разработанный NASA монитор SFEM-2, предназначенный для измерения содержания углекислого газа, изменения давления, скорости и акустики внутри капсулы во время полета. Blue Origin также опробовала демонстрационную технологию, предоставляющую доступ в интернет для пользователей, находящихся в космическом пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных космических полетов баллистической траектории со скоростью, которая меньше первой космической, то есть недостаточна для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Компания провела с ноября 2015 по октябрь 2016 года пять испытаний этого корабля с ракетой-носителем первого поколения. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз. Это восьмое по счету испытание New Shepard, предыдущее состоялось в декабре 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск показал видеоролик о запуске ракеты Falcon Heavy

Blue Origin — одна из нескольких частных фирм, которые намерены осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180, который устанавливается в настоящее время на первую ступень ракеты Atlas V.

Beautiful capsule touchdown! #BlueOrigin #NewShepard # Mission8 pic.twitter.com/iYZK86NGFN

— Geoff Ryken (@geoffryken) 29 апреля 2018 г.

Liftoff of @blueorigin #NewShepard # Mission8 https://t.co/Msb3XUgXcG pic.twitter.com/ffVajEvgkt

— Massimo (@ Rainmaker1973) 29 апреля 2018 г.

We’re live from West Texas. Livestream now on https://t.co/XNq9WB3aZ2 pic.twitter.com/lFnJyYTKgj

— Blue Origin (@blueorigin) 29 апреля 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85