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Комітет планує скоротити розгляд законопроекту про ринок землі на пару тижнів – Арахамія

Комітет планує скоротити розгляд законопроекту про ринок землі на пару тижнів – Арахамія

Київ • УНН

 • 9328 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Якщо комітет з аграрної та земельної політики скоротить 500 поправок до законопроекту про ринок землі, то його розгляд скоротиться на пару тижнів. Про це заявив в кулуарах Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"Меморандум – це акт доброї волі, так би мовити, він не має, власне, юридичної сили. А якщо потім, я розглядаю самі погані сценарії, якщо ми не домовимось і зайдемо в клінч, що будуть робити всі? Всі будуть одне-одного оскаржувати в суді, в Конституційному Суді і таке інше. Тоді треба переміщуватися в площину не домовленості, а в юридичну площину", - сказав Арахамія.

За його словами, саме тому розгляд законопроекту про ринок землі перенесли з робочої групи на підкомітет.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно рішенням комітету про скорочення 500 правок до закону про ринку землі, розгляд земельного закону буде скорочено на пару тижнів, Арахамія відповів: "Так, на пару тижнів точно скоротить. Тоді і на пару тижнів розблокує зал (ВРУ – ред.)".

Нагадаємо, за словами Арахамії, на засіданні робочої групи щодо ринку землі не знайшли консенсусу щодо питання по ринку землі.

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