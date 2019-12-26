Арахамія: по ринку землі консенсусу поки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На засіданні робочої групи щодо ринку землі не знайшли консенсусу щодо питання по ринку землі. Про це на засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Попередня була робоча група зараз. Ми не знайшли, я от відповідально вам кажу, всіх почули, немає зараз консенсусу по цьому питанню. Я розумію, що багато людей буде оскаржувати юридично свої права. Якщо це так, давайте тоді іти юридичним шляхом. Робоча група це не юридичний метод. Тоді є підкомітет, нехай замість робочої групи засідає підкомітет і вирішує і бере на себе юридичну відповідальність. Конструктиву немає, а якщо немає конструктиву, то будемо час марнувати зараз", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної політики провести додаткові засідання 26, 27, 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року щодо розгляду законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.