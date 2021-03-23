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Команда Байдена розробляє новий пакет заходів з підтримки економіки на 3 трлн доларів

Команда Байдена розробляє новий пакет заходів з підтримки економіки на 3 трлн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Радники президента США Джо Байдена розробляють план стимулювання американської економіки, який, ймовірно, буде припускати виділення близько 3 трлн доларів, зокрема на потреби в сфері науки, освіти та боротьби зі зміною клімату. Про це повідомила в понеділок газета The New York Times, передає УНН.

Що відомо

За словами джерел газети, зазначений план обговорюють вже кілька місяців. Очікується, що він буде представлений американському лідерові на розгляд на поточному тижні пізніше. Його радники рекомендують включити заходи, про які йде мова, в два законопроекти, а не намагатися узгодити їх із законодавцями одноразово.

Деталі

За відомостями видання, в зазначений комплекс заходів увійдуть проекти з розвитку інфраструктури в США. Розглядається можливість того, що на їх фінансування спрямують кошти, які будуть отримані за рахунок підвищення податків для корпорацій і найбільш заможних громадян. Джерела уточнили, що багато деталей, які стосуються ініціативи на 3 трлн доларів, поки остаточно не узгоджені.

Як випливає з матеріалу, з-поміж розглянутих заходів розвиток транспортної системи США, інтернету, мобільного зв’язку п’ятого покоління, енергосистеми, а також ряд програм з професійної перепідготовки громадян. На думку радників американського лідера, все це може сприяти підвищенню продуктивності праці в країні.

Коментар Білого дому

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, коментуючи публікацію в The New York Times, зазначила, що Байден і його помічники “розглядають цілу низку потенційних заходів”, спрямованих на підтримку населення і зміни системи оподаткування в США. Вона підкреслила, що “будь-які спекуляції щодо майбутніх пропозицій в економічній сфері є передчасними і не відображають хід думок в Білому домі”.

Що передувало

Раніше в цьому місяці Байден підписав затверджений Конгресом новий пакет заходів стимулювання економіки країни в умовах пандемії обсягом 1,9 трлн доларів. Він передбачає виділення приблизно 400 млрд доларів безпосередньо на боротьбу з пандемією нового коронавірусу. Близько 1 трлн доларів повинні направити на надання допомоги населенню, решта — на стимулювання економіки.

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