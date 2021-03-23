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Команда Байдена разрабатывает новый пакет мер по поддержке экономики на 3 трлн долларов

Команда Байдена разрабатывает новый пакет мер по поддержке экономики на 3 трлн долларов

Киев  •  УНН

 • 13956 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Советники президента США Джо Байдена разрабатывают план стимулирования американской экономики, который, вероятно, будет предполагать выделение около 3 трлн долларов, в том числе на нужды в сфере науки, образования и борьбы с изменением климата. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает УНН.

Что известно

По словам источников газеты, указанный план обсуждают уже несколько месяцев. Ожидается, что он будет представлен американскому лидеру на рассмотрение на текущей неделе позже. Его советники рекомендуют включить мероприятия, о которых идет речь, в два законопроекта, а не пытаться согласовать их с законодателями однократно.

Детали

По сведениям издания, в указанный комплекс мероприятий войдут проекты по развитию инфраструктуры в США. Рассматривается возможность того, что на их финансирование будут направлены средства, которые будут получены за счет повышения налогов для корпораций и наиболее состоятельных граждан. Источники уточнили, что многие детали, касающиеся инициативы на 3 трлн долларов, пока окончательно не согласованы.

Как следует из материала, среди рассматриваемых мер развитие транспортной системы США, интернета, мобильной связи пятого поколения, энергосистемы, а также ряд программ по профессиональной переподготовке граждан. По мнению советников американского лидера, все это может способствовать повышению производительности труда в стране.

Комментарий Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикацию в The New York Times, отметила, что Байден и его помощники “рассматривают целый ряд потенциальных мер”, направленных на поддержку населения и изменения системы налогообложения в США. Она подчеркнула, что “любые спекуляции относительно будущих предложений в экономической сферы являются преждевременными и не отражают ход мыслей в Белом доме”.

Что предшествовало

Ранее в этом месяце Байден подписал утвержден Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов. Он предусматривает выделение примерно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около 1 трлн долларов должны направить на оказание помощи населению, остальные — на стимулирование экономики.

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