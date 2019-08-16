Колишній футболіст "Валенсії" став гравцем "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Напередодні матчу 4-го туру УПЛ "Олімпік" посилив оборону українським захисником Іваном Зотько, повідомляє УНН із посиланням на сайт донеччан.
Футболіст поставив підпис під дворічним контрактом із донецьким клубом. У донецькому клубі Зотько виступатиме під номером 13.
"Мені подзвонив Жуліо Сезар і сказав, що хотів би бачити мене в команді. Він знав мене за виступами в Іспанії. Я довго не роздумував: "Олімпік" - відмінний варіант для продовження кар'єри. Дуже радий перебувати тут. У першу чергу я б хотів допомогти команді потрапити до першої шістки чемпіонату. Моя улюблена позиція на полі — центральний захисник, але я готовий зіграти і праворуч і ліворуч — всюди, де мене буде бачити головний тренер", - наголосив Зотько.
Зазначимо, що вихованець академії харківського "Металіста" дебютував в УПЛ 6 грудня 2015 року в домашньому поєдинку харків'ян проти одеського "Чорноморця". Всього за час виступів у складі "Металіста" провів 8 ігор в чемпіонаті (забив 1 м'яч), 1 зустріч в Кубку України, 29 матчів (забив 10 голів) у молодіжній першості і 42 поєдинки (забив 13 м'ячів) в юнацькому турнірі.
Додамо, три роки тому Зотько перебрався в молодіжну команду "Валенсії", звідки пізніше пішов в "Ельче". На правах оренди грав в іспанському "Льєйда Еспортіу".