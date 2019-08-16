Бывший футболист "Валенсии" стал игроком "Олимпик"

Футболист поставил подпись под двухлетним контрактом с донецким клубом. В донецком клубе Зотько будет выступать под номером 13.

"Мне позвонил Жулио Сезар и сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Он знал меня по выступлениям в Испании. Я долго не раздумывал: "Олимпик" - отличный вариант для продолжения карьеры. Очень рад находиться здесь. В первую очередь я хотел помочь команде попасть в первую шестерку чемпионата. Моя любимая позиция на поле - центральный защитник, но я готов сыграть и справа и слева - везде, где меня будет видеть главный тренер", - отметил Зотько.

Отметим, что воспитанник академии харьковского "Металлиста" дебютировал в УПЛ 6 декабря 2015 года в домашнем поединке харьковчан против одесского "Черноморца". Всего за время выступлений в составе "Металлиста" провел 8 игр в чемпионате (забил 1 мяч), 1 встречу в Кубке Украины, 29 матчей (забил 10 голов) в молодежном первенстве и 42 поединка (забил 13 мячей) в юношеском турнире.

Добавим, три года назад Зотько перебрался в молодежную команду "Валенсии", откуда позже ушел в "Эльче". На правах аренды играл в испанском "Льейда Еспортиу".