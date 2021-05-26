Кличко відмовився звільнити Густелєва щоб не підпустити представника ЄС до корупційної "годівниці" - блогер

Він пояснює це тим, що Віталій Кличко не виконав домовленість перед партією Петра Порошенка призначити їхнього представника на посаду заступника з “великими повноваженнями”.

“Як кажуть — все це тому, що Віталій Володимирович пообіцяв партії Петра Олексійовича призначити їхнього представника, Костянтина Усова, на посаду заступника з великими повноваженнями. Напевно натомість на голоси за ті проекти рішень, завдяки яким він і його наближені зможуть і далі „годуватися“ з різних потоків. Як кажуть-зараз Усов абсолютно нічого не вирішує. Хоча спочатку ЄС хотіли, щоб він контролював „Київавтодор“, „Київпастранс“, „Київський метрополітен“. А все тому, що за цими підприємствами і далі „доглядає“ близький до Кличка заступник і його близький друг Густелєв. Тому команда Порошенко зараз направила всі сили на те, щоб збити з посади Густелєва. Однак Гостуелєв йти не збирається, та й Кличко такого сильного і дохідного гравця втрачати не хоче”, — ділитися в соціальних мережах експерт.

Він нагадав про найгучніші “заслуги” Олександра Густелєва, точніше, про його кримінальні справи.

“У 2017 році було відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки чиновниками „Київавтодору“, який тоді очолював Густелєв, грошей на ремонті вулиці Алма-Атинській. У тому ж році в корпорації проводила обшуки СБУ. А в 2018 році правоохоронці викрили масштабну аферу, в результаті якої було присвоєно 320 млн бюджетних гривень”, — повідомляє Євген Хурсін.

Експерт вважає, що і на цей раз “війна ЄС проти Густелєва не факт що призведе до його відставки”.