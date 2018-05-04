Кияни висловилися щодо нічної заборони на алкоголь: думки розділилися

Треба визнати, що думки жителів столиці з приводу корисності нічних заборон на спиртне розділилися - майже порівну.

З одно боку, частина опитаних таку практику вітала: це “непогано” та може бути “корисно”, - зазначали учасники опитування. Інші ж, навпаки, наголошували на тому, що боротьба будь із чим шляхом запровадження заборон або обмежень є “помилкою”, “дурістю” та навіть “порушенням прав”, бо людина повинна сама вирішувати, що і коли їй купувати.

Однак, як противники заборони, так і ті, хто її вітали, зійшлися на тому, що “особисто на них нічні алкогольні обмеження не матимуть ніякого впливу”. Тобто, для тих, хто не вживає алкоголь взагалі та по ночах зокрема, нічого не змінюється, а для тих, хто вживає – “заборона – не указ”, і знайти шляхи придбати бажане завжди можливо.

Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Порошенко підписав закон №3149, який уповноважує місцеві органи влади обмежувати час торгівлі алкогольними напоями. Проти цього законопроекту напередодні висловилася низка експертів і Європейська бізнес асоціація.

Там впевнені, що будь-які обмеження і заборони лише провокують зростання вживання нелегально спиртного. Більш того, документ №3149 ставить в нерівні умови роботи магазини та бари, переконані у ЄБА.