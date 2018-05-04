Киевляне высказались о ночном запрете на алкоголь: мнения разделились

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 12233 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 41576 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 87488 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 66016 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 111697 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 178107 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 271885 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201836 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268464 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 287014 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 95026 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 87821 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 83688 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 64332 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 63450 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 31176 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 64198 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 357636 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 322884 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 407506 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 3002 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18534 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25126 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61267 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268444 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Киевляне высказались о ночном запрете на алкоголь: мнения разделились

Киев • УНН

 • 19027 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Недавно Президент Петр Порошенко подписал закон, которым наделил органы местной власти правом принимать решение о временных ограничениях на продажу алкоголя. Хотя подобная практика для столицы не нова, но только с принятием этого закона она стала вполне законной. Что по этому поводу думают киевляне: поддерживают ли алкогольные ограничения и повлияют ли они на количество потребленного алкоголя, УНН спросил у прохожих на улицах города.

Киевляне высказались о ночном запрете на алкоголь: мнения разделились

Надо признать, что мнения жителей столицы по поводу полезности ночных запретов на спиртное разделились - почти поровну.

С одно стороны, часть опрошенных такую ​​практику приветствовала: это "неплохо" и может быть "полезно", - отмечали участники опроса. Другие же, наоборот, отмечали, что борьба с чем бы то ни было путем введения запретов или ограничений является "ошибкой", "глупостью" и даже "нарушением прав", потому что человек должен сам решать, что и когда ему покупать.

Однако, как противники запрета, так и те, кто его приветствовали, сошлись на том, что "лично на них ночные алкогольные ограничения не будут иметь никакого влияния". То есть, для тех, кто не употребляет алкоголь вообще и по ночам в частности, ничего не меняется, а для тех, кто употребляет - "запрет - не указ", и найти пути приобрести желаемое всегда возможно.

Напомним, в конце апреля Президент Порошенко подписал закон №3149, который уполномочивает местные органы власти ограничивать время торговли алкогольными напитками. Против этого законопроекта накануне высказался ряд экспертов и Европейская бизнес ассоциация.

Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегально спиртного. Более того, документ №3149 ставит в неравные условия работы магазины и бары, убеждены в Ассоциации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85