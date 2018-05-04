Киевляне высказались о ночном запрете на алкоголь: мнения разделились
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Недавно Президент Петр Порошенко подписал закон, которым наделил органы местной власти правом принимать решение о временных ограничениях на продажу алкоголя. Хотя подобная практика для столицы не нова, но только с принятием этого закона она стала вполне законной. Что по этому поводу думают киевляне: поддерживают ли алкогольные ограничения и повлияют ли они на количество потребленного алкоголя, УНН спросил у прохожих на улицах города.
Надо признать, что мнения жителей столицы по поводу полезности ночных запретов на спиртное разделились - почти поровну.
С одно стороны, часть опрошенных такую практику приветствовала: это "неплохо" и может быть "полезно", - отмечали участники опроса. Другие же, наоборот, отмечали, что борьба с чем бы то ни было путем введения запретов или ограничений является "ошибкой", "глупостью" и даже "нарушением прав", потому что человек должен сам решать, что и когда ему покупать.
Однако, как противники запрета, так и те, кто его приветствовали, сошлись на том, что "лично на них ночные алкогольные ограничения не будут иметь никакого влияния". То есть, для тех, кто не употребляет алкоголь вообще и по ночам в частности, ничего не меняется, а для тех, кто употребляет - "запрет - не указ", и найти пути приобрести желаемое всегда возможно.
Напомним, в конце апреля Президент Порошенко подписал закон №3149, который уполномочивает местные органы власти ограничивать время торговли алкогольными напитками. Против этого законопроекта накануне высказался ряд экспертов и Европейская бизнес ассоциация.
Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегально спиртного. Более того, документ №3149 ставит в неравные условия работы магазины и бары, убеждены в Ассоциации.