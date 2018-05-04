Киевляне высказались о ночном запрете на алкоголь: мнения разделились

Надо признать, что мнения жителей столицы по поводу полезности ночных запретов на спиртное разделились - почти поровну.

С одно стороны, часть опрошенных такую ​​практику приветствовала: это "неплохо" и может быть "полезно", - отмечали участники опроса. Другие же, наоборот, отмечали, что борьба с чем бы то ни было путем введения запретов или ограничений является "ошибкой", "глупостью" и даже "нарушением прав", потому что человек должен сам решать, что и когда ему покупать.

Однако, как противники запрета, так и те, кто его приветствовали, сошлись на том, что "лично на них ночные алкогольные ограничения не будут иметь никакого влияния". То есть, для тех, кто не употребляет алкоголь вообще и по ночам в частности, ничего не меняется, а для тех, кто употребляет - "запрет - не указ", и найти пути приобрести желаемое всегда возможно.

Напомним, в конце апреля Президент Порошенко подписал закон №3149, который уполномочивает местные органы власти ограничивать время торговли алкогольными напитками. Против этого законопроекта накануне высказался ряд экспертов и Европейская бизнес ассоциация.

Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегально спиртного. Более того, документ №3149 ставит в неравные условия работы магазины и бары, убеждены в Ассоциации.