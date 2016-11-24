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Кияни намагаються не вживати антибіотиків, проте якщо треба, то призначають їх собі самостійно – опитування

Київ • УНН

 • 13212 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Більшість українців розуміють шкідливість антибіотиків та рідко їх вживають, при цьому якщо така потреба і виникає, то купують їх без рецепту за порадами з Інтернету. Такі думки у коментарях УНН висловили жителі столиці під час опитування.

Кияни намагаються не вживати антибіотиків, проте якщо треба, то призначають їх собі самостійно – опитування

“Чесно кажучи, я не вживаю антибіотики, адже це дуже шкідливо. Проте, коли самопочуття вкрай погане, то — так, але без лікарів. Все сам. Я до лікарів ходжу дуже рідко, для мене це зайва трата часу. А так зайшов в Інтернет, прочитав і все”, — сказав киянин Олексій.

Серед киян поширена думка, що потрібно самостійно розумітися на антибіотиках і вживати їх лише при серйозних захворюваннях, оскільки антибіотики вбивають імунітет. Одночасно, деякі переконані, що у питаннях вибору антибіотиків треба довірятися тільки думці перевірених лікарів.

“Вживаю антибіотики дуже рідко. Можливо раз у п’ять років, в залежності від того, чим хворів. Вживав, але не часто. Виписували лікарі у комерційних організаціях”, — сказав киянин Ігор.

Нагадаємо, за словами лікаря медичного центру “Клініка Спіженко” Олександра Баранова, самостійне вживання пацієнтами антибіотиків призводить до того, що приблизно через 20 років дія подібних препаратів на організм людини нівелюється.

“Мікроорганізми теж мають засоби захисту і одним із таких засобів є специфічні речовини, які мають здатність блокувати дію антибіотиків. Адже, що таке антибіотики: це — „анти“ і „біо“, тобто антижиття мікроорганізму. А один із законів збереження життя — це фундаментальний механізм збереження життя. Наприклад, якщо намагатися вбити організм — він буде пручатися.

Тому, дійсно, безконтрольне застосування антибіотиків може привести до того, що чутливість до них буде зменшена через 10 чи 20 років”, — наголосив О.Баранов.

За словами лікаря, самостійне призначення та вживання антибіотиків збільшує вірогідність придбати контрафактний препарат. Тому варто обов’язково звертатись до лікаря і завжди керуватись у лікуванні вказівками фахівця.

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