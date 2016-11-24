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Киевляне стараются не употреблять антибиотиков, однако если надо, то назначают их себе самостоятельно - опрос

Киев • УНН

 • 13212 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Большинство украинцев понимают вред антибиотиков и редко их используют, при этом если такая необходимость и возникает, то покупают их без рецепта по советам из Интернета. Такие мысли в комментариях УНН выразили жители столицы в ходе опроса.

Киевляне стараются не употреблять антибиотиков, однако если надо, то назначают их себе самостоятельно - опрос

"Честно говоря, я не употребляю антибиотики, ведь это очень вредно. Однако, когда самочувствие крайне плохое, то - да, но без врачей. Все сам. Я к врачам хожу очень редко, для меня это лишняя трата времени. А так зашел в Интернет, прочитал и все", - сказал киевлянин Алексей.

Среди киевлян распространено мнение, что нужно самостоятельно разбираться в антибиотиках и принимать их только при серьезных заболеваниях, поскольку антибиотики убивают иммунитет. Одновременно, некоторые убеждены, что в вопросах выбора антибиотиков надо доверять только мнению проверенных врачей.

"Употребляю лекарства очень редко. Возможно раз в пять лет, в зависимости от того, чем болел. Употреблял, но не часто. Выписывали врачи в коммерческих организациях", - сказал киевлянин Игорь.

Напомним, по словам врача медицинского центра "Клиника Спиженко" Александра Баранова, самостоятельное употребление пациентами антибиотиков приводит к тому, что примерно через 20 лет действие подобных препаратов на организм человека нивелируется.

"Микроорганизмы имеют средства защиты и одним из таких средств являются специфические вещества, которые обладают способностью блокировать действие антибиотиков. Ведь, что такое антибиотики: это - "анти" и "био", то есть антижизнь микроорганизма. Один из законов сохранения жизни - это фундаментальный механизм сохранения жизни. Например, если пытаться убить организм - он будет сопротивляться.

Поэтому, действительно, бесконтрольное применение антибиотиков может привести к тому, что чувствительность к ним будет уменьшена через 10 или 20 лет", - отметил А.Баранов.

По словам врача, самостоятельное назначение и применение антибиотиков увеличивает вероятность приобрести контрафактный препарат. Поэтому следует обязательно обращаться к врачу и всегда руководствоваться в лечении указаниями специалиста.

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