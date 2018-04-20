Китай на засіданні РБ ООН закликав продовжити розслідування інциденту в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Постійний представник Китаю при ООН Ма Чжаосюй на засіданні Ради Безпеки, скликаному на прохання Великобританії заявив, що КНР виступає за продовження розслідування інциденту в Солсбері, де в березні цього року був отруєний екс-полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка, передає УНН.
“Подальші розслідування потрібні для того, щоб встановити характер інциденту і сторони, які повинні бути притягнуті до відповідальності. Китай вважає, що зараз необхідно провести всеосяжні, об’єктивні та неупереджені розслідування, і на основі надійних доказів зробити висновки, які витримають перевірку фактами та історією”, — зазначив дипломат.
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За словами постпреда КНР, офіційний Пекін “уважно стежить за розвитком ситуації навколо інциденту в Солсбері”, і виступає за врегулювання ситуації “у рамках ОЗХЗ відповідно до положень Конвенції про заборону хімічної зброї”.
Ма Чжаосюй підкреслив, що в Пекіні “твердо виступають проти використання хімічної зброї будь-якою державою, будь-якою організацією або будь-якою особою в будь-яких обставин”. “Це наша категорична і послідовна позиція”, — додав він.
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Нагадаємо, Постійний представник Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу заявила, що, на думку Лондона, тільки у Російської Федерації є технічні засоби, оперативний досвід і мотиви для отруєння Скрипалів.