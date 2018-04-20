Китай на засіданні РБ ООН закликав продовжити розслідування інциденту в Солсбері

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Постійний представник Китаю при ООН Ма Чжаосюй на засіданні Ради Безпеки, скликаному на прохання Великобританії заявив, що КНР виступає за продовження розслідування інциденту в Солсбері, де в березні цього року був отруєний екс-полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка, передає УНН.