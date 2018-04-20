Китай на заседании СБ ООН призвал продолжить расследование инцидента в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй на заседании Совета Безопасности, созванном по просьбе Великобритании заявил, что КНР выступает за продолжение расследования инцидента в Солсбери, где в марте этого года был отравлен экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает УНН.
“Дальнейшие расследования нужны для того, чтобы установить характер инцидента и стороны, которые должны быть привлечены к ответственности. Китай считает, что сейчас необходимо провести всеобъемлющие, объективные и беспристрастные расследования, и на основе надежных доказательств сделать выводы, которые выдержат проверку фактами и историей”, — отметил дипломат.
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По словам постпреда КНР, официальный Пекин “внимательно следит за развитием ситуации вокруг инцидента в Солсбери”, и выступает за урегулирование ситуации “в рамках ОЗХО в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия”.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что в Пекине “твердо выступают против использования химического оружия любым государством, любой организацией или любым лицом в любых обстоятельствах”. “Это наша категорическая и последовательная позиция”, — добавил он.
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Напомним, Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что, по мнению Лондона, только в Российской Федерации технические средства, оперативный опыт и мотивы для отравления скрипачей.