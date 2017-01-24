Кількість загиблих під завалами готелю в Італії, який накрила лавина, досягла дев'яти

Серед загиблих, виявлених рятувальниками, є сестра працівника готелю, якого врятували в перший же день трагедії. Він вижив, оскільки під час сходження лавини перебував поза стінами готелю.

Як повідомляв УНН раніше, італійські рятувальники знайшли тіло сьомого загиблого під завалами гірського готелю Rigopiano в центральній Італії, який накрила снігова лавина.