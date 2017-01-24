Количество погибших под завалами отеля в Италии, который накрыла лавина, достигло девяти

Среди погибших, обнаруженных спасателями, есть сестра работника отеля, которого спасли в первый же день трагедии. Он выжил, поскольку во время схода лавины находился вне стен отеля.

Как сообщал УНН ранее, итальянские спасатели нашли тело седьмого погибшего под завалами горного отеля Rigopiano в центральной Италии, который накрыла снежная лавина.