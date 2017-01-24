Количество погибших под завалами отеля в Италии, который накрыла лавина, достигло девяти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Количество погибших из-за лавины, которая разрушила отель Rigopiano di Farindola на горном массиве Гран-Сассо в центре Италии возросло до девяти, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Среди погибших, обнаруженных спасателями, есть сестра работника отеля, которого спасли в первый же день трагедии. Он выжил, поскольку во время схода лавины находился вне стен отеля.
Как сообщал УНН ранее, итальянские спасатели нашли тело седьмого погибшего под завалами горного отеля Rigopiano в центральной Италии, который накрыла снежная лавина.