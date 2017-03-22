Кількість ув'язнених в Україні за 17 років скоротилась у понад п'ять разів

“Якщо в 2000 році в місцях позбавлення волі було близько 240 тисяч осіб, то зараз відбувають (покарання — ред.) приблизно 44 тисячі осіб. Тобто в декілька разів менше засуджених”, — повідомив він.

Також він зазначив, що в попередні роки помилування мали змогу отримати більше тисячі осіб, чого зараз не відбувається.

“Якщо порівняти статистику помилування в останні два роки з попередніми роками видно, що іноді в рік було помилувано більше тисячі осіб. Зараз цього не відбувається. Це не погана робота департаменту, це не жорсткий президент застосовує помилування. Це об’ єктивні обставини”, — сказав О.Букалов.

За його словами, це відбувається через зміни в Кримінально-процесульному кодексі, через велике звільнення з місць позбавлення волі раніше засуджених осіб (як правило тих, які були засуджені за злочин невеликої тяжкості).

Керівник Департаменту з питань помилування АПУ додав, що зараз з цих 44 тисяч засуджених велика частка тих, хто скоїв вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі та розбої. Тобто така категорія осіб, до якої слід обережно застосовувати помилування.

Як повідомляв УНН, минулого року Президент України Петро Порошенко помилував 67 осіб.