Количество заключенных в Украине за 17 лет сократилось более чем в пять раз

“Если в 2000 году в местах лишения свободы было около 240 тысяч человек, то сейчас отбывают (наказание — ред.) примерно 44 тысячи человек. То есть в несколько раз меньше осужденных”, — сообщил он.

Также он отметил, что в предыдущие годы помилование имели возможность получить более тысячи человек, чего сейчас не происходит.

“Если сравнить статистику помилования в последние два года с предыдущими годами видно, что иногда в год было помиловано более тысячи человек. Сейчас этого не происходит. Это не плохая работа департамента, это не жесткий Президент применяет помилование. Это объективные обстоятельства”, — сказал А.Букалов.

По его словам, это происходит из-за изменений в Уголовно-процесульном кодексе, из-за большого количества освобождений из мест лишения свободы ранее осужденных лиц (как правило тех, которые были осуждены за преступления небольшой тяжести).

Руководитель Департамента по вопросам помилования АПУ добавил, что сейчас из этих 44 тысяч осужденных велика доля тех, кто совершил убийство, тяжкие телесные повреждения, грабежи и разбои. То есть такая категория лиц, к которой следует осторожно применять помилование.

Как сообщал УНН, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко помиловал 67 человек.