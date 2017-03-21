Кількість постраждалих в ДТП у Слов'янську зросла до 17

У Слов’янську, близько о пів на восьму ранку, не розминулися легковик та автобус. Після зіткнення автобус в’їхав в дерево.

За попередніми даними, водій автомобіля “ДЕУ Ланос”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автобусу “РУТА”.

Внаслідок ДТП водій автобуса та 16 його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Як повідомляв УНН, екс-міліціонера судитимуть за п’яну ДТП на Дніпропетровщині.