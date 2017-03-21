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Кількість постраждалих в ДТП у Слов'янську зросла до 17

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількість людей, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі мікроавтобуса, зросла до 17. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.

У Слов’янську, близько о пів на восьму ранку, не розминулися легковик та автобус. Після зіткнення автобус в’їхав в дерево.

За попередніми даними, водій автомобіля “ДЕУ Ланос”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автобусу “РУТА”.

Внаслідок ДТП водій автобуса та 16 його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Як повідомляв УНН, екс-міліціонера судитимуть за п’яну ДТП на Дніпропетровщині.

Українські Національні Новини

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