Кількість постраждалих в ДТП у Слов'янську зросла до 17
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількість людей, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі мікроавтобуса, зросла до 17. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
У Слов’янську, близько о пів на восьму ранку, не розминулися легковик та автобус. Після зіткнення автобус в’їхав в дерево.
За попередніми даними, водій автомобіля “ДЕУ Ланос”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автобусу “РУТА”.
Внаслідок ДТП водій автобуса та 16 його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Як повідомляв УНН, екс-міліціонера судитимуть за п’яну ДТП на Дніпропетровщині.