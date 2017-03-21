Количество пострадавших в ДТП в Славянске возросло до 17

В Славянске, около половины восьмого утра, не разминулись легковушка и автобус. После столкновения автобус въехал в дерево.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ Ланос", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автобусу "Рута".

В результате ДТП водитель автобуса и 16 его пассажиров получили телесные повреждения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНН, экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области.