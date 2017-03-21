Количество пострадавших в ДТП в Славянске возросло до 17
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, выросло до 17. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
В Славянске, около половины восьмого утра, не разминулись легковушка и автобус. После столкновения автобус въехал в дерево.
По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ Ланос", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автобусу "Рута".
В результате ДТП водитель автобуса и 16 его пассажиров получили телесные повреждения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, экс-милиционера будут судить за пьяное ДТП в Днепропетровской области.