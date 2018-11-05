Хто вбив Катю Гандзюк: громадськість має дізнатися ім'я замовника

У неділю 4 листопада померла активістка, радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яка перебувала на лікуванні в Київській міській клінічній лікарні № 2. У липні на неї було скоєно замах — нападник облив активістку концентрованим розчином сірчаної кислоти у її будинку. Відразу після інциденту поліція кваліфікувала злочин як “хуліганство”, пізніше статтю змінили на “умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”. Після смерті Гандзюк справа розслідується як “умисне вбивство”. Разом з тим, за даними активістів, тільки в 2018 році нерозкрито більше 40 нападів на активістів.

З вимогою ретельного розслідування і встановлення замовників вбивства харківської активістки виступили в США, ЄС і міжнародних організаціях. Докладніше про те, хто така Катерина Гандзюк, а також про її справу — у матеріалі УНН.

Хто така Катя Гандзюк?

Катерині Гандзюк було 33 роки, у 2014 році вона була обрана депутатом Херсонської міської ради за списками ВО “Батьківщина”, але в 2015 році вийшла з партії. З 2016 року — в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради та радниця мера Херсона Володимира Миколаєнка. 31 липня на неї вчинили замах, обливши сірчаною кислотою. Це сталося просто біля її будинку. У результаті цього Гандзюк отримала опіки III-II ступеня рук, тулуба, обличчя, голови, пошкодження правого ока. Всього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Нападник вилив на неї близько літра розчину. Літаком санавіації ДСНС Гандзюк перевезли в київський опіковий центр в стабільно тяжкому стані. Усього вона перенесла більше десятка операцій.

Ще 25 серпня стан Гандзюк погіршився.

У неділю 4 листопада в соціальній мережі Facebook на сторінці “Хто замовив Катю Гандзюк” з’явилося повідомлення про смерть активістки.

“Причина — не пережила напад сірчаною кислотою. Померла від наслідків отриманих опіків, тому що на Катю вилили літр кислоти, і це її вбило. Клінічну причину смерті покаже розтин”, — йдеться в повідомленні.

Цю інформацію підтвердили і в поліції.

За даними ЗМІ, у неї обірвався тромб, в результаті чого і настала клінічна смерть.

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Перебуваючи в лікарні, Катя Гандзюк записала відеозвернення.

“Я знаю, що маю зараз поганий вигляд, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже хороші українські лікарі. І я точно знаю, що маю набагато кращий вигляд, ніж справедливість і правосуддя в Україні. Більше 40 нападів за останній рік — хто замовив всіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується?”, — сказала Гандзюк в своєму зверненні.

Ми повинні знати ім’я замовника

Обвинувачення в замаху на Гандзюк зараз висунуті п’ятьом особами — учасникам бойових дій Сергію Торбіну, Віктору Горбунову, Володимирові Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Микиті Грабчуку. Спершу був затриманий також і Микола Новіков.

Гандзюк, коментуючи затримання Новікова, стверджувала, що поліція затримала випадкову людину. Крім того, алібі Новікова перевірили і підтвердили журналісти. Незабаром його звільнили.

Четверо з п’яти підозрюваних, як розповіли в поліції, крім Торбіна, зізналися в скоєнні злочину. Відзначимо, що всі вони є учасниками АТО.

За версією слідства, колишнім військовослужбовцям вчинити напад на активістку запропонував їх командир — Сергій Торбін. Відомо, що підозрюваний Горбунов під час допиту підтвердив, що організувати замах їм з Вишневським, Васяновичем і Грабчуком запропонував Торбін. Він сказав, що Гандзюк — “корумпований чиновник з проросійськими поглядами”, і з нею потрібно розібратися. За напад вони повинні були отримати по 500 доларів США.

“Я впізнала ту людину (яка облила кислотою — ред.), про яку говорять (в поліції — ред.). Не доводиться сумніватися в тому, що всі затримані — причетні”, — прокоментувала Гандзюк інформацію про інших затриманих в інтерв’ю.

Також в своєму останньому інтерв’ю активістка сказала, що її хотіли “відключити на місяці”, оскільки кислоту вилили саме на голову.

“Ми повинні знати ім’я замовника. Поки вони його не назвуть, це все не має сенсу. Виконавці ті, без сумніву. Те, що виконавців спеціально шукають серед правих, — це, я думаю, не секрет”, — сказала Гандзюк.

Однак замовника слідство поки не назвало.

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Відомо, що у Гандзюк були конфлікти і з місцевими проросійськими активістами, а також з херсонською поліцією. Серед тих, кому не подобалася діяльність активістки, місцеві ЗМІ називають різні організації і політичні партії від “Українського вибору” Медведчука до “Руху екстериторіальних громад”.

Крім того, відомо про конфлікт між Гандзюк і начальником Управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України Артемом Антощуком. У 2017 році вона звинуватила чиновника в корупції та здирництві, після чого Антощук звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності, але програв цю справу і був звільнений з посади.

В останньому інтерв’ю Гандзюк розповіла, що в ході її професійної діяльності конфліктів було дуже багато, і пов’язувати напад з конкретним випадком не стала. Серед версій слідства — професійна діяльність, громадська позиція і побутовий конфлікт. Залишається очікувати, що слідство встановить істину.

З приводу смерті Гандзюк висловили жаль багато чиновників і політики, зокрема Президент України Петро Порошенко, Генеральний прокурор Юрій Луценко та інші. У той же час активісти та громадські діячі в день смерті Гандзюк зібралися на акцію пам’яті, вимагаючи більш активних дій від влади і справедливого, чесного розслідування. Вимоги українців до влади підтримали і в посольстві США, міжнародних організаціях, до ефективного розслідування закликали і в Європі.