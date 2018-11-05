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Кто убил Катю Гандзюк: общественность должна узнать имя заказчика

Киев  •  УНН

 • 20981 просмотра

В воскресенье 4 ноября скончалась активистка, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, находившаяся на лечении в Киевской городской клинической больнице №2. В июле на нее было совершено покушение — нападавший облил активистку концентрированным раствором серной кислоты у ее дома. Сразу после инцидента полиция квалифицировала преступление как “хулиганство”, позже статью поменяли на “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. После смерти Гандзюк дело расследуется как “умышленное убийство”. Вместе с тем, по данным активистов, только в 2018 году нераскрыто более 40 нападений на активистов.

С требованием тщательного расследования и установления заказчиков убийства харьковской активистки выступили в США, ЕС и международных организациях. Подробнее о том, кто такая Екатерина Гандзюк и о ее деле — в материале УНН.

Кто такая Катя Гандзюк?

Екатерине Гандзюк было 33 года, в 2014 году она была избрана депутатом Херсонского городского совета по спискам ВО “Батькивщина”, но в 2015 году вышла из партии. С 2016 года — и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета и советница мэра Херсона Владимира Миколаенко. 31 июля на нее совершили покушение, облив серной кислотой. Это произошло прямо у ее дома. В результате этого Гандзюк получила ожоги III—II степени рук, туловища, лица, головы, повреждение правого глаза. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Нападавший вылил на нее около литра раствора. Самолетом санавиации ГСЧС Гандзюк перевезли в киевский ожоговый центр в стабильно тяжелом состоянии. В общей сложности она перенесла более десятка операций.

Еще 25 августа состояние Гандзюк ухудшилось.

В воскресенье 4 ноября в социальной сети Facebook на странице “Кто заказал Катю Гандзюк” появилось сообщение о смерти активистки.

“Причина — не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило. Клиническую причину смерти покажет вскрытие”, — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили и в полиции.

По данным СМИ, у нее оборвался тромб, в результате чего и наступила клиническая смерть.

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Находясь в больнице, Катя Гандзюк записала видеообращение.

“Я знаю, что выгляжу сейчас плохо, но, по крайней мере, меня лечат, и меня лечат очень хорошие украинские врачи. И я точно знаю, что выгляжу намного лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Больше 40 нападений за последний год — кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется?”, — сказала Гандзюк в своем обращении.

Мы должны знать имя заказчика

Обвинения в покушения на Гандзюк сейчас выдвинуты пятерым лицами — участникам боевых действий Сергею Торбину, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Никите Грабчуку. Сперва был задержан также и Николай Новиков.

Гандзюк, комментируя задержание Новикова, утверждала, что полиция задержала случайного человека. Кроме того, алиби Новикова проверили и подтвердили журналисты. Вскоре его освободили.

Четверо из пяти подозреваемых, как рассказали в полиции, кроме Торбина, признались в совершении преступления. Отметим, что все они являются участниками АТО.

По версии следствия, бывшим военнослужащим совершить нападение на активистку предложил их командир — Сергей Торбин. Известно, что подозреваемый Горбунов в ходе допроса подтвердил, что организовать покушение им с Вишневским, Васяновичем и Грабчуком предложил Торбин. Он сказал, что Гандзюк — “коррумпированный чиновник с пророссийскими взглядами”, и с ней нужно разобраться. За нападение они должны были получить по 500 долларов США.

“Я узнала того человека (который облил кислотой — ред.), о котором говорят (в полиции — ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные — причастны”, — прокомментировала Гандзюк информацию о других задержанных в интервью.

Также в своем последнем интервью активистка сказала, что ее хотели “отключить на месяцы”, так как кислоту вылили именно на голову.

“Мы должны знать имя заказчика. Пока они его не назовут, это все не имеет смысла. Исполнители те, без сомнения. То, что исполнителей специально ищут среди правых, — это, я думаю, не секрет”, — сказала Гандзюк.

Однако заказчика следствие пока не назвало.

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Известно, что у Гандзюк были конфликты и с местными пророссийскими активистами, а также с херсонской полицией. Среди тех, кому не нравилась деятельность активистки, местные СМИ называют различные организации и политические партии от “Украинского выбора” Медведчука до “Движения экстерриториальных общин”.

Кроме того, известно о конфликте между Гандзюк и начальником Управления защиты экономики в Херсонской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Артемом Антощуком. В 2017 году она обвинила чиновника в коррупции и вымогательстве, после чего Антощук обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, но проиграл это дело и был уволен с должности.
В последнем интервью Гандзюк рассказала, что в ходе ее профессиональной деятельности конфликтов было очень много и связывать нападение с конкретным случаем не стала. Среди версий следствия — профессиональная деятельность, общественная позиция и бытовой конфликт. Остается ожидать, что следствие установит истину.

По поводу смерти Гандзюк высказали сожаления многие чиновники и политики, в том числе Президент Украины Петр Порошенко, Генеральный прокурор Юрий Луценко и другие. В тоже время активисты и общественные деятели в день смерти Гандзюк собрались на акцию памяти, требуя более активных действий от властей и справедливого, честного расследования. Требования украинцев к властям поддержали и в посольстве США, международных организациях, к эффективному расследованию призвали и в Европе.

Украинские Национальные Новости

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