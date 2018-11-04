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Голова Нацполіції очікує, що затримані у справі Гандзюк виведуть на замовника

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Слідство у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, про смерть якої стало відомо сьогодні, майже завершене, найближчим часом матеріали кримінального провадження буде передано до суду. Очікується, що затримані у справі, серед яких організатор і виконавець, дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували. Про це повідомив у Facebook голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН.

"Сьогодні в опіковому відділенні лікарні Києва померла Катерина Гандзюк. Остаточний висновок щодо причин смерті матимемо після проведення судово-медичної експертизи. Утім очевидно: смерть Катерини - це наслідок зухвалого нападу, який стався на неї 31 липня цього року в Херсоні", - зазначив Князєв.

Він нагадав, що за цим фактом поліція затримала п’ятьох співучасників злочину, яких було заарештовано, серед них - безпосередній організатор і виконавець. "Сьогодні у зв‘язку зі смертю Катерини Гандзюк слідчі вже перекваліфікували цю справу як "закінчене вбивство". Кримінальне провадження буде розслідуватися як "умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - зауважив Князєв.

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"Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена - їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув‘язнення. Тобто що стосується організатора і виконавців - свою роботу поліція виконала", - заявив голова Нацполіції.

Водночас він нагадав, що, за ініціативи Генеральної прокуратури, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження і працює над встановленням замовника цього підлого нападу. Національна поліція України надає всю необхідну допомогу, аби замовник був названий і поніс покарання, зазначив Князєв.

"У зв‘язку зі смертю потерпілої очікуємо, що затримані організатори нападу дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували... Ми докладемо усіх зусиль, аби мотиви цього злочину були встановлені, а замовники - притягнуті до відповідальності", - підсумував він.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

Українські Національні Новини

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