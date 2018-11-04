Глава Нацполиции ожидает, что задержанные по делу Гандзюк выведут на заказчика

"Сегодня в ожоговом отделении больницы Киева умерла Екатерина Гандзюк. Окончательный вывод о причинах смерти будем иметь после проведения судебно-медицинской экспертизы. Впрочем очевидно: смерть Екатерины - это следствие дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля этого года в Херсоне", - отметил Князев.

Он напомнил, что по данному факту полиция задержала пятерых соучастников преступления, которые были арестованы, среди них - непосредственный организатор и исполнитель. "Сегодня в связи со смертью Екатерины Гандзюк следователи уже переквалифицировали это дело как "законченное убийство". Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - сказал Князев.

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"Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила", - заявил глава Нацполиции.

В то же время он напомнил, что, по инициативе Генеральной прокуратуры, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство и работает над установлением заказчика этого подлого нападения. Национальная полиция Украины предоставляет всю необходимую помощь, чтобы заказчик был назван и понес наказание, отметил Князев.

"В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли... Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - подытожил он.

О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.