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Під МВС зібрали акцію через смерть активістки Гандзюк

Під МВС зібрали акцію через смерть активістки Гандзюк

Київ • УНН

 • 14085 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кілька сотень людей зібралися на акцію під стінами будівлі Міністерства внутрішніх справ у столиці через смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк, повідомляє кореспондент УНН.

Люди прийшли зі свічками, фото і плакатами для вшанування пам'яті активістки, на яку 31 липня напали у Херсоні. На плакатах написи - "Її вбили" та "Хто замовник вбивства?".

Під час акції влаштували хвилину мовчання на знак вшанування пам'яті Катерини Гандзюк.

Основна вимога учасників акції – об’єктивне розслідування нападу на активістку Гандзюк.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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