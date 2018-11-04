Активісти збирають мітинг під МВС через смерть Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні ввечері в різних містах Україні пройдуть мітинги, у тому числі у Києві під будівлею МВС, через смерть громадської активістки й радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомив громадський рух "Чесно", передає УНН.
"Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю. На акцію "ЇЇ ВБИЛИ" сьогодні ввечері виходять міста України. Наразі відомо: Львів, 19:00. Біля Ратуші. Харків, 19:00, обласне управління МВС. Дніпро, 19:00, обласна управа. Луцьк, 19:00, обл МВС Київ, 19:00, МВС на Богомольця. Одеса, 20:00, ГУ НП", - йдеться у повідомленні організації.
Активісти також додали, що основна їхня вимога – об’єктивне розслідування нападу на Катерину Гандзюк, який сьогодні став смертельним для активістки.
"Катерину Гандзюк вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства", - зазначили в організації.
Крім того, як повідомила спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook, в рідному місті загиблої активістки також відбудеться мітинг-реквієм.
"Сьогодні о 19:00 на площі Свободи у Херсоні відбудеться мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк. Приходьте.
Згадуємо Катю. Не пробачимо. Не замовкнемо. Не перестанемо вимагати правди", - зазначили активісти.
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.