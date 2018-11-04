Активісти збирають мітинг під МВС через смерть Гандзюк

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні ввечері в різних містах Україні пройдуть мітинги, у тому числі у Києві під будівлею МВС, через смерть громадської активістки й радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомив громадський рух "Чесно", передає УНН.