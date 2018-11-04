Активисты собирают митинг под МВД из-за смерти Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня вечером в разных городах Украины пройдут митинги, в том числе в Киеве под зданием МВД, из-за смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщило общественное движение "Честно", передает УНН.
"Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю. На акцию "Ее убили" сегодня вечером выходят города Украины. На данный момент известно: Львов, 19:00. У Ратуши. Харьков, 19:00, областное управление МВД. Днепр, 19:00, областная управа. Луцк, 19:00, обл МВД. Киев, 19:00, МВД на Богомольца. Одесса, 20:00, ГУ НП", - говорится в сообщении организации.
Активисты также добавили, что основное их требование - объективное расследование нападения на Екатерину Гандзюк, которое сегодня стало смертельным для активистки.
"Екатерину Гандзюк убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства", - отметили в организации.
Кроме того, как сообщило сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, в родном городе погибшей активистки также состоится митинг-реквием.
"Сегодня в 19:00 на площади Свободы в Херсоне состоится митинг-реквием по Екатерине Гандзюк. Приходите.
Вспоминаем Катю. Не простим. Не смолкнем. Не перестанем требовать правды", - отметили активисты.
Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Информацию об этом подтвердили нардеп Елена Сотник и юрист Маси Найем. Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.