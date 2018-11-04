Под МВД собрали акцию из-за смерти активистки Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Несколько сотен человек собрались на акцию под стенами здания Министерства внутренних дел в столице из-за смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает корреспондент УНН.
Люди пришли со свечами, фото и плакатами для почтения памяти активистки, на которую 31 июля напали в Херсоне. На плакатах надписи - "Ее убили" и "Кто заказчик убийства?".
В начале акции провели минуту молчания в память о Екатерине Гандзюк.
Основное требование участников акции - объективное расследование нападения на активистку Гандзюк.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.