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Под МВД собрали акцию из-за смерти активистки Гандзюк

Под МВД собрали акцию из-за смерти активистки Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 14085 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Несколько сотен человек собрались на акцию под стенами здания Министерства внутренних дел в столице из-за смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает корреспондент УНН.

Люди пришли со свечами, фото и плакатами для почтения памяти активистки, на которую 31 июля напали в Херсоне. На плакатах надписи - "Ее убили" и "Кто заказчик убийства?".

В начале акции провели минуту молчания в память о Екатерине Гандзюк.

Основное требование участников акции - объективное расследование нападения на активистку Гандзюк.

О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.

Украинские Национальные Новости

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