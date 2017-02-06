Хокеїсти "Вашингтона" перервали переможну серію "Лос-Анджелес Кінгс"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. "Вашингтон Кепіталс" перервав п'ятиматчеву переможну серію "Лос-Анджелес Кінгс" у домашньому поєдинку, що відбувся на льоду "Верізон Центра", передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Голами у складі "Вашингтона" відзначилися п'ять різних хокеїстів – Еллер, Йоханссон, Конноллі, Оші, Вільямс. Натомість гості не зуміли оформити бодай одне взяття воріт – 5:0.
Таким чином команда Баррі Тротца виграла дев'ятий поспіль домашній поєдинок.
Примітно, що "Кінгс" до цього протистояння мали переможну серію в НХЛ, яка складала п'ять поєдинків.
Нагадаємо, що "Вашингтон" займає першу сходинку в НХЛ – 78 очок. "Кінгс" розмістилися на 7-му щаблі Західної конференції з 58 пунктами.
Як повідомляв УНН, лідер НХЛ "Вашингтон" зазнав поразки від "Нью-Йорк Айлендерс".