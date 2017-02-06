Хоккеисты "Вашингтона" прервали победную серию "Лос-Анджелес Кингс"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" прервал пятиматчевую победную серию "Лос-Анджелес Кингс" в домашнем поединке, который состоялся на льду "Веризон Центра", передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Голами в составе "Вашингтона" отличились пять разных хоккеистов - Эллер, Йоханссон, Коннолли, Оши, Уильямс. Зато гости не сумели оформить хотя бы одно взятие ворот - 5:0.
Таким образом команда Барри Тротца выиграла девятый подряд домашний поединок.
Примечательно, что "Кингс" до этого противостояния имели победную серию в НХЛ, которая составляла пять поединков.
Напомним, что "Вашингтон" занимает первое место в НХЛ - 78 очков. "Кингс" разместились на 7-м ступени Западной конференции с 58 пунктами.
Как сообщал УНН, лидер НХЛ "Вашингтон" потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс".