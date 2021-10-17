Хочу всіх заспокоїти: Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення

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“Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами”, — заявив президент.

Деталі

Зеленський зазначив, що якщо б влада не втрутилася в цю ситуацію, ціна на газ для населення була б “як мінімум 50 гривень”, тоді як зараз — близько 8 гривень. Він додав, що опалювальний сезон — це відповідальність і центральної, і місцевої влади.

“Тому ми підписали меморандум, в якому є дві головні речі... НАК Нафтогаз і центральна влада гарантує дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано. У будь-якому випадку, це буде нормальна ціна”, — наголосив Зеленський.

Додамо

Днями в Офісі Президента заявили, що проблеми з газопостачанням та опалювальним сезоном немає і “газу достатньо”, та до 15 жовтня НАК “Нафтогаз України” готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).



Контекст

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.



Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Зокрема, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).